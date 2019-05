“A minha expectativa é de receber toda a documentação para poder certificar o novo aeroporto o mais depressa possível, é esse o meu papel mas, acima de tudo, aquilo que nós esperamos é que todo o sistema se movimente de forma articulada para que este projeto seja possível”, disse o presidente do Conselho de Administração da ANAC.

Para Luís Miguel Ribeiro, que falava no painel “Powering human capital- contributo das organizações no desenvolvimento económico do país”, inserido na cimeira aeronáutica Portugal Air Summit, que está a decorrer no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor (Portalegre), os 'players' deste projeto têm que trabalhar em uníssono para que a obra se concretize.

“Não é só construir a pista, não é só colocar lá os instrumentos, não é só formar e reconfigurar todo o espaço aéreo, é também a colaboração militar, é também a colaboração da ANA, são as obras no aeroporto da Portela. Há todo um conjunto de 'players' que têm de se mover em uníssono para que este projeto funcione e seja implementado rapidamente”, disse.

Também no mesmo painel, Isabel Heitor da ANA - Aeroportos de Portugal afirmou que o aeroporto do Montijo vai ser “um aeroporto da nova geração”, sublinhando que a empresa mantém uma “preocupação redobrada” para com as questões ambientais.

“É um aeroporto, mais um, que vai contribuir para o desenvolvimento económico e social, vai contribuir para que nós tenhamos mais rotas, das pessoas estarem mais conectadas que é uma coisa tão importante”, acrescentou.

O presidente da OGMA- Industria Aeronáutica de Portugal, Marco Tulio Pellegrini, defendeu que o país “não pode perder o momento de crescer”, defendendo também a construção do novo aeroporto no Montijo.