A ANA - Aeroportos de Portugal garante que a falha no sistema da Microsoft não afeta diretamente as estruturas nacionais. Contudo, está a apoiar várias companhias aéreas com a realização do check-in dos passageiros, pelo que podem existir alguns constrangimentos nas viagens.

Fonte da ANA - Aeroportos de Portugal diz ao SAPO24 que os sistemas dos aeroportos nacionais não foram diretamente afetados, mas como existem companhias aéreas com constrangimentos está a ajudar a fazer o check-in dos passageiros de forma manual. Assim, há companhias aéreas e empresas de 'handling' afetadas pela falha global no sistema da Microsoft, pelo que é aconselhado que os passageiros se informem sobre o estado dos seus voos antes de se dirigirem para o aeroporto. Neste momento, "está a ser avaliado o impacto desta situação sendo esperados constrangimentos na operação aeroportuária que afetam companhias aéreas e outros aeroportos". Uma falha global no sistema da Microsoft está a causar problemas em inúmeras empresas, incluindo companhias aéreas, financeiras, de media e outras indústrias em vários pontos do mundo. De acordo com o Downdetector, um ‘site’ que monitoriza interrupções, desde a noite passada que foram registados picos repentinos de incidentes em vários ‘sites’ que incluem aplicações da Microsoft. Os problemas que começaram a ser detetados nos Estados Unidos, onde todos os voos de várias companhias aéreas foram suspensos, e espalharam-se por várias partes do mundo.