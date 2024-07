De acordo com o Downdetector, um ‘site’ que monitoriza interrupções, desde a noite passada que foram registados picos repentinos de incidentes em vários ‘sites’ que incluem aplicações da Microsoft.

Os problemas que começaram a ser detetados nos Estados Unidos, onde todos os voos de várias companhias aéreas foram suspensos, e espalharam-se por várias partes do mundo.

Em comunicado, a Microsoft afirma estar a tomar “medidas de mitigação” após problemas no serviço. A empresa afirma que a interrupção do serviço começou por volta da madrugada, hora de Lisboa, e que está relacionada com os servidores da cloud.

O problema afetou o Azure, uma plataforma de computação em cloud que fornece serviços para criar, implementar e gerir aplicações e serviços.

Numa mensagem intitulada “Degradação de serviço”, a Microsoft afirma que os utilizadores “podem não conseguir aceder a várias aplicações e serviços Microsoft 365”.

A Microsoft acrescenta que está mobilizada e a tratar o assunto “com a mais alta prioridade e urgência, ao mesmo tempo que continua a abordar o impacto contínuo nas restantes aplicações do Microsoft 365 que se encontram num estado degradado”.

Segundo o Downdetector, em Portugal os serviços de telecomunicações da Vodafone, Meo e NOS estão a ser afetados, bem como do banco Santander Portugal. Além disso, registam-se falhas nos serviços Microsoft365, Teams e Azure, todos eles da Microsoft.

A Reuters adianta que várias das maiores companhias aéreas dos EUA — como a American Airlines, a Delta Airlines e a United Airlines — foram obrigadas a reter os seus voos devido a problemas de comunicação. O incidente ocorre pouco depois da Microsoft reportar problemas nos seus servidores na cloud e que afetaram primeiramente companhias low-cost.

Uma delas, a Frontier, adiantou que uma “grande falha técnica da Microsoft” afectou temporariamente as suas operações e levou ao cancelamento de vários voos e a suspensão temporária das operações devido a problemas de reserva, o ‘check-in’, o acesso ao cartão de embarque. A SunCountry, outra low-cost, afirmou que um fornecedor terceiro afectou os seus serviços de reserva e de check-in, sem nomear a empresa.

No entanto, há algumas horas a Frontier anunciou na rede social X que os seus sistemas estavam a normalizar gradualmente e que estavam em processo de retoma das operações de voo.

O aeroporto de Berlim, na Alemanha, está fechado ao tráfego aéreo e a rede ferroviária no Reino Unido também está a sofrer perturbações, de acordo com as empresas, que apontam para problemas técnicos.

Na Austrália foi referido uma interrupção técnica de grande escala que afetou várias empresas, segundo o gabinete coordenador nacional de cibersegurança.

Esta interrupção do ‘software’ ligado aos sistemas Microsoft tem feito com que, no caso de Espanha, estejam a ocorrer alterações nos sistemas da Aena e nos aeroportos da rede, que já alertaram para atrasos.

A Sky News, um dos principais canais de notícias da televisão britânica, está fora do ar devido ao problema, adianta o CEO do canal. “A Sky News não conseguiu transmitir televisão em direto esta manhã e, neste momento, está a dizer aos telespectadores que pedimos desculpa pela interrupção”, disse o presidente executivo da emissora, David Rhodes, no X, citado pela Reuters.

A bolsa de valores de Londres também já reportou estar a ter dificuldades técnicas relacionada com o seu serviço noticioso.