A organização não-governamental Vesná (Primavera) indicou que em Minsk as forças policiais detiveram 198 pessoas que foram identificadas no portal do grupo na internet: spring.96.org.

Também se verificaram ações da polícia nas cidades de Gomel, Brest e Pruzhany.

As manifestações começaram depois de a Comissão Eleitoral da Bielorrússia ter negado a inscrição da candidatura a Victor Babariko, detido desde o passado mês de junho e considerado o principal rival do presidente Alexandr Lukashenko.

As eleições presidenciais estão marcadas para o dia 9 de agosto.