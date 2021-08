Numa comunicação feita ao país a partir da Casa Branca, ladeado pela vice-presidente Kamala Harris e o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, Joe Biden anunciou que os EUA mantém o seu esforço de repatriamento dos cidadãos norte-americanos ainda presentes no Afeganistão, falando em "avanços significativos" no processo, desde que fez o seu polémico discurso na passada segunda-feira.

De acordo com Biden, já foram retiradas 13 mil pessoas de Cabul desde 14 de agosto, quando os EUA começaram as operações de evacuação, na véspera da tomada da cidade pelos talibãs, e já estão perto de seis mil soldados norte-americanos em solo afegão, alguns mobilizados de volta ao Afeganistão para assegurar o repatriamento em segurança.

Depois duma pausa durante a manhã desta sexta-feira para "garantir que se faziam avançar as pessoas dos seus pontos de trânsito", Biden garantiu que os voos retomaram e que mais de 5700 abandonaram o Afeganistão desde ontem, adiantando também que os EUA estão a providenciar apoio militar aos seus aliados e a jornalistas estrangeiros ainda em Cabul.

"Este é uma das maiores e mais difíceis pontes aéreas da história", disse Biden, que deixou como garantia repatriar todos os cidadãos no Afeganistão. “A cada americano que queira regressar, vamos trazer-vos para casa", prometeu, acrescentando também que os EUA vão "fazer todos os possíveis" para oferecer uma evacuação segura aos cidadãos afegãos que colaboraram com o poder norte-americano e que agora temem represálias dos talibãs.

No entanto, Biden não se comprometeu com a meta originalmente estipulada de trazer todos os cidadãos norte-americanos até 31 de agosto. "Não posso prometer qual vai ser o desenlace final", dadas as contrariedades, admitiu.

A administração de Biden tem sido duramente criticada por figuras afegãs, assim como por aliados e outros membros da comunidade internacional, pela forma como geriu a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, 20 anos depois da invasão.

Biden, todavia, considerando os acontecimentos da última semana "de deixar o coração partido", considerou que não é altura para críticas. "Haverá muito tempo para criticar e dar palpites quando esta operação terminar, mas por agora estou focado em garantir que deixamos este trabalho feito", disse o Presidente dos EUA.

Além disso, Biden rejeita também que a credibilidade internacional dos EUA tenha saído prejudicada da decisão da retirada das tropas do Afeganistão, dizendo que nenhum dos seus aliados colocou isso em causa, antes pelo contrário.

O Presidente dos EUA reforçou ainda que o país está em "constante contacto" com os talibãs e que eles sabem que podem esperar "uma resposta rápida e forte" caso ataquem algum cidadão norte-americano.

Depois de várias ofensivas iniciadas em maio deste ano, na sequência do anúncio dos Estados Unidos da retirada final dos seus militares do Afeganistão, os talibãs conquistaram no domingo a última das grandes cidades que ainda não estavam sob seu poder – a capital, Cabul -, tendo hoje declarado o fim da guerra no Afeganistão e a sua vitória.

O Presidente afegão, Ashraf Ghani, abandonou o país no domingo, quando os talibãs estavam às portas da capital, enquanto os líderes do movimento radical islâmico se apoderavam do palácio presidencial.

A entrada das forças talibãs em Cabul pôs fim a uma campanha militar de duas décadas liderada pelos Estados Unidos e apoiada pelos seus aliados, incluindo Portugal. As forças de segurança afegãs, treinadas pelos militares estrangeiros, colapsaram antes da entrada dos talibãs na cidade de Cabul.

Milhares de afegãos, em Cabul, tentam fugir do país e muitos dirigiram-se para o aeroporto internacional onde a situação é caótica.

A maioria dos países no Conselho de Segurança expressou hoje a sua profunda preocupação com a violação dos direitos humanos no Afeganistão e o medo de uma eventual ascensão do terrorismo no país com a subida dos talibãs ao poder.