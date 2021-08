A reunião, que será presidida pelo secretário-geral da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte, também chamada Aliança Atlântica), Jens Stoltenberg, está marcada para as 13:00 GMT (14:00 em Lisboa), avançou a agência francesa de notícias AFP, citando duas fontes diplomáticas.

“A evacuação” do país estará no centro das discussões, com as opções e adaptações militares necessárias para proceder a estas saídas, afirmou um dos responsáveis.

Washington e Londres anunciaram na quinta-feira o envio de milhares de soldados a Cabul para ajudar a retirar do país diplomatas e cidadãos face ao rápido avanço dos talibãs em direção à capital afegã.

Decisão semelhante foi anunciada hoje pelo Canadá e pela Austrália, que também resolveram enviar forças especiais para evacuar as respetivas embaixadas.

O movimento extremista islâmico talibã lançou uma ofensiva em maio, com o início da retirada final das tropas norte-americanas e estrangeiras, a qual deverá estar concluída até 31 de agosto.

Em pouco mais de uma semana, os talibãs já conquistaram cerca de metade das 34 capitais provinciais, incluindo Kandahar, a segunda maior cidade do país, estando atualmente a poucos quilómetros da capital do país, Cabul.

Os talibãs lideraram o Afeganistão entre 1996 e 2001, impondo a sua versão rigorosa da lei islâmica.

Em 2001, foram atacados por uma coligação internacional liderada pelos EUA, que tentavam capturar Osama bin Laden depois dos atentados de 11 de setembro.