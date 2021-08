A operação de retirada de pessoas levada a cabo pelo Reino Unido no Afeganistão vai terminar "dentro de algumas horas", anunciou hoje o ministro da Defesa, Ben Wallace, na Sky News, na sequência do atentado no aeroporto de Cabul.

"Agora trataremos das pessoas que trouxemos connosco, as cerca de mil pessoas dentro do aeroporto e tentaremos continuar a encontrar algumas pessoas na multidão onde pudermos, mas no geral a operação principal acabou e faltam apenas algumas horas", acrescentou o ministro.

Espanha anunciou hoje o fim das operações para retirar cidadãos de Cabul, após a chegada dos “dois últimos voos espanhóis” ao Dubai, pouco mais de uma semana após iniciar a ponte aérea depois da tomada do poder pelos talibã.

“Um avião militar A400 chegou ao Dubai, proveniente de Cabul, às 07:20. Um segundo voo deve aterrar às 08:20. Com estes dois voos, a retirada espanhola de colaboradores afegãos e dos seus familiares está terminada”, anunciou a presidência do governo, em comunicado.

A Noruega finalizará também hoje a missão de evacuação no país, onde os talibã tomaram o poder há cerca de duas semanas.

Os voos de retirada de pessoas do Afeganistão foram hoje retomados com nova urgência, um dia após os atentados suicidas direcionados a milhares de pessoas que tentam desesperadamente fugir da tomada do poder pelos talibãs.

Os Estados Unidos anunciaram que são esperadas novas tentativas de ataques antes de terça-feira, a data limite para a saída das tropas estrangeiras, encerrando a guerra mais longa da América.