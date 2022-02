De acordo com a revista científica Science News, as orcas têm uma elevada capacidade de caça, conseguindo matar golfinhos, tubarões e até outras baleias, no entanto, uma recente descoberta juntou a esta lista o maior animal do mundo: as baleias azuis adultas.

Esta é a conclusão do primeiro estudo, publicado na Marine Mammal Science, que documenta três ataques distintos na Baía de Bremer - dois com 16 dias de intervalo em 2019 e um terceiro em 2021 - e inclui detalhes sobre como as orcas nadam dentro da boca das baleias azuis para lhes comer a língua pouco antes de as matarem.

"Este é o maior evento de predação do planeta", defende Robert Pitman, ecologista de cetáceos do Instituto de Mamíferos Marinhos da Universidade do Estado do Oregon, em Newport.

"Não vimos coisas como esta desde que os dinossauros estiveram aqui, e, provavelmente, nem mesmo naquela época."

Apesar da brutalidade dos ataques, as orcas só investem na perseguição de presas de grande porte numa perspetiva coletiva: normalmente as fêmeas avançam primeiro, enquanto as crias ficam a observar de perto.

Tem sido discutido durante décadas se as baleias assassinas ou orcas seriam capazes de caçar baleias de maior dimensão e relatos anteriores descreveram tentativas de ataques a baleias azuis, mas ninguém tinha observado orcas a consumarem o ato de matar baleias azuis até 21 de março de 2019. Apanhadas em vídeo pela primeira vez, um grupo de uma dúzia de orcas, liderado por fêmeas, atacou implacavelmente uma baleia azul enquanto esta tentou fugir.

John Totterdell, biólogo do Centro de Investigação de Cetáceos em Esperance, nos Estados Unidos, e mais colegas da investigação – que realizaram o estudo do Marine Mammal Institute -, estavam a uma hora do local habitual de observação de orcas quando abrandaram para remover alguns detritos da água. Perante a chuva torrencial, quase não viram os salpicos e as barbatanas dorsais das orcas: "Em segundos, percebemos que estavam a atacar algo grande. Depois apercebemo-nos de que era uma baleia azul", contou Totterdell.

Segundo a Science News, o ataque das orcas aconteceu de acordo com os métodos observados durante outras capturas de orcas a grandes baleias. As orcas tendem a atacar as barbatanas, a cauda e o maxilar, possivelmente para abrandar a baleia - agem em conjunto para imobilizarem a presa.

"Estes são verdadeiros caçadores de baleias grandes", diz o coautor do estudo Robert Pitman, acrescentando que "sabem como fazer isto".

Segundo Pete Gill, ecologista de baleias do Estudo da Baleia Azul em Narrawong, Austrália, é incerto se as grandes baleias desempenharam um papel significativo na dieta das orcas antes da caça à baleia retirar quase três milhões de baleias dos oceanos, incluindo 90% das baleias azuis - mas sugere que é possível, acrescentando que as orcas e baleias azuis têm interagido durante dezenas de milhares de anos.