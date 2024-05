Depois de avançarem esta manhã que não houve descarrilamento em Alvalade, o Metropolitano de Lisboa confirmou ao SAPO24 que a versão anterior dos factos avançada pelos bombeiros era verdadeira, no evento que interrompeu a circulação na estação de Alvalade, em Lisboa. Tratou-se efetivamente de um "descarrilamento a baixa velocidade".

"Após uma primeira avaliação efetuada no local pelas equipas de piquete do Metropolitano de Lisboa, constatou-se um descarrilamento a baixa velocidade de uma carruagem de comboio junto à entrada da Estação Alvalade", sublinha a empresa. Esta situação terá acontecido pelas 7h31, "devido a uma perturbação no funcionamento normal de uma agulha", referem.

Hoje a empresa de transportes também confirmou ao SAPO24 que o primeiro alerta foi dado às 7h31, sendo que a linha Amarela também esteve encerrada, estando a circulação retomada nesta linha desde 10h02.

O Metropolitano de Lisboa refere que a circulação na Linha Verde deverá ser retomada por troços, assim que possível, até a situação estar resolvida totalmente. O troço Alameda/Cais Sodré, já voltou a funcionar, segundo o site do metro.

O metro informa ainda que tendo em conta a grande circulação de pessoas esperada para o dia de hoje devido ao primeiro dia do concerto da artista norte-americana Taylor Swift no Estádio da Luz, podem existir reforços na oferta.

Num comunicado enviado às redações, a empresa destaca que "abriu já um inquérito para analisar as circunstâncias em que ocorreu esta ocorrência e, sempre que se justifique, divulgará novas informações através dos seus canais de comunicação".

Recorde a cronologia de acontecimentos:

Sub-chefe principal José Marques dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, confirma no local ao SAPO24 descarrilamento na Estação de Alvalade. "confirmou-se um descarrilamento de uma carruagem da frente do motorista ao chegar à estação de Alvalade oriunda da Estação de Campo Grande", referia o responsável;

descarrilamento na Estação de Alvalade. "confirmou-se um descarrilamento de uma carruagem da frente do motorista ao chegar à estação de Alvalade oriunda da Estação de Campo Grande", referia o responsável; Metropolitano de Lisboa confirma ao SAPO24 que "não houve descarrilamento", atribuindo a interrupção no metro a uma avaria na sinalização que travou o comboio, relacionado com um problema numa agulha;

que "não houve descarrilamento", atribuindo a interrupção no metro a uma avaria na sinalização que travou o comboio, relacionado com um problema numa agulha; Metropolitano de Lisboa confirma "descarrilamento a baixa velocidade" e abre inquérito.

Sublinha-se que ao que apurou o SAPO24 junto do responsável dos Bombeiros Sapadores de Lisboa a carruagem estava apenas descarrilada, não tombada e já em marcha lenta no momento em que descarrilou, sendo que o processo de evacuação da estação já estava a decorrer quando os bombeiros chegaram ao local.

A evacuação e retirada de pessoas terá sido organizada pelas equipas do Metro de Lisboa e PSP presentes no local e foram assistidas duas pessoas sem encaminhamento hospitalar. "Face ao cenário havia alguma calma, as equipas quer do Metro quer da PSP, de uma forma organizada, faziam o processo de evacuação, apesar do processo complicado. Não havia pânico algum", confirmou José Marques.

O responsável referia que a estação foi evacuada e foram retiradas cerca de 500 pessoas.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 6h30 e as 1h00.