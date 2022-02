Os 13 soldados ucranianos que se acredita terem morrido a defender a ilha de Zmiinyi, no Mar Negro, 300 km a oeste da Crimeia, depois de terem trocado comunicações com o inimigo e dito "navio de guerra russo, vá-se f****", afinal podem estar vivos, de acordo com as autoridades fronteiriças ucranianas.

“Nós [temos] uma forte crença de que todos os defensores ucranianos da ilha de Zmiinyi (Snake) podem estar vivos”, escreveu o Serviço de Guarda de Fronteiras do Estado da Ucrânia num comunicado publicado no Facebook.

A Guarda de Fronteiras revelou ainda já ter recebido informações sobre a possível localização dos guardas fronteiriços e que está agora a trabalhar com as Forças Armadas da Ucrânia para localizá-los.

As informações de que os soldados tinham morrido perante a invasão da ilha do inimigo deram-se ainda antes do Serviço de Guarda de Fronteiras ter perdido contacto com estes.

“Esperamos sinceramente que os rapazes voltem para casa o mais rápido possível”, disse, acrescentando que espera que os relatos da morte dos soldados sejam incorretos. “Glória aos defensores ucranianos!” acrescentou.

Após o primeiro dia da invasão russa, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky falou ao país para contar a história dos 13 guardas fronteiriços mortos pelas forças russas quando defendiam a ilha de Zmiinyi, também conhecida como Snake Island [Ilha Cobra], anunciando que lhes ia prestar uma homenagem póstuma.

"Na nossa ilha de Zmiinyi, defendendo-a até ao fim, todos os guardas fronteiriços morreram como heróis", disse Zelensky. "Mas não desistiram".

O ato de heroísmo ganhou também um lado viral quando as comunicações começaram a ser partilhadas nas redes sociais. Segundo um excerto áudio da conversa entre os guardas da ilha e a embarcação russa, citado pela imprensa ucraniana e internacional, quando as forças de Moscovo ordenaram a rendição, os guardas ucranianos responderam: "navio de guerra russo, vá-se f****".

A ilha é um dos pontos mais a sul da Ucrânia, sendo importante para a marcação da fronteira das águas territoriais ucranianas no Mar Negro. É habitada praticamente apenas por guardas fronteiriços, acrescenta a emissora norte-americana.