“A área de livre comércio em África representa uma oportunidade para os países africanos participarem com a Rússia de maneira significativa e isto para nós é muito importante. A África do Sul permanecerá empenhada na relação estratégica com a Federação Russa”, afirmou em Sochi o chefe de Estado Sul-africano, Cyril Ramaphosa, numa declaração transmitida pelo canal de televisão sul-africano ENCA.

Ramaphosa, que falava após um encontro com o Presidente Vladimir Putin, em Sochi, Rússia, onde participa a convite do seu homólogo russo na cimeira Rússia-África, adiantou que “existe ampla oportunidade” para se incrementar o comércio entre a Rússia e a África do Sul, estimado em cerca de mil milhões de dólares por ano.

O chefe de Estado sul-africano não precisou, contudo, se o “relacionamento estratégico” que Pretória procura manter com Moscovo contempla apenas a canalização de interesses russos para a África do Sul ou se irá abranger também a entrada de empresas sul-africanas no mercado russo.

“As relações bilaterais entre a República da África do Sul e a Federação Russa encontram-se a um nível ótimo e continuam a ser impulsionadas pela sua força”, referiu a Presidência da República sul-africana, num comunicado divulgado na sua página de internet.