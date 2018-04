Com honras de Estado e militares, o caixão daquela que foi considerada a “mãe da nação” chegou na madrugada de hoje ao Estádio Orlando no Soweto, Joanesburgo, coberto pela bandeira sul-africana.

Ali se juntaram cerca de 40 mil pessoas, vindas de todos os pontos do país, que, durante as quase cinco horas que durou a cerimónia, encheram o recinto.

Na sua maioria, os populares apareceram vestidos de verde, amarelo e negro, as cores do Congresso Nacional Africano (CNA), que governa a África do Sul desde a chegada da democracia em 1994, mas também de roxo, em nome do movimento opositor EFF.

A cerimónia foi presidida por membros da família, com as filhas de Nelson e Winnie (Zenani e Zindini) à cabeça, junto do chefe de Estado sul-africano, Cyril Ramaphosa, e outras figuras do Governo e do CNA.

“Como muitos de nós, (Winnie Mandela) viveu com medo, dor e deceção e, no entanto, a cada dia, levantou-se com nobreza de espírito”, assinalou Ramaphosa.

O momento mais emotivo ocorreu quando intervieram as filhas da ativista, num discurso que evocou o sacrifico da mãe e criticou aqueles que nas últimas décadas quiseram manchar o nome de Winnie Mandela envolvendo-a em escândalos.