A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) apoiou hoje a pretensão, de dois partidos, de redução de voos noturnos e defendeu que ela se deve aplicar ao período entre as 23:00 e as 07:00.

A consideração de que é “oportuna” essa reflexão foi feita pelo presidente da APA, Nuno Lacasta, ouvido hoje (por teleconferência) no grupo de trabalho sobre voos civis noturnos, criado na comissão parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território a propósito de dois projetos de lei, do PAN e do BE, para proibir voos noturnos nos principais aeroportos entre as 00:00 e as 06:00.

“A APA considera oportuna esta reflexão focada no objetivo de redução de voos noturnos, salientando que ela não se deve aplicar exclusivamente ao período entre as 00:00 e as 00:06, mas incluir o período entre as 23.00 e as 07:00”, disse o responsável.