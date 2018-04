A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) e a Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) "uniram forças para criar uma aliança ibérica" e "impulsionar" o turismo em ambos os países, anunciaram hoje as entidades.

“A partir de agora, a APAVT e a Confederación Española de Agencias de Viajes examinarão de forma conjunta todos os temas de interesse para o setor, como podem ser os casos das relações com fornecedores ou as normativas europeias, com o objetivo de alcançar uma posição conjunta”, referem as duas entidades, em comunicado.

“Além disto, comprometem-se a impulsionar a promoção turística entre Portugal e Espanha nos seus respetivos mercados, bem como a estudar a possível realização de uma Cimeira Ibérica de Agências de Viagens”, adiantam.

Durante uma reunião recentemente celebrada em Lisboa, liderada pelo presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, e pelo presidente da CEAV, Rafael Gallego Nadal, “ambas as organizações comprometeram-se a encorajar a promoção turística entre Portugal e Espanha nos seus respetivos mercados, promovendo dessa forma o desenvolvimento do negócio das agências de viagens e da economia de ambos os países”, acrescentam.