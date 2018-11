A presidente da Assembleia Legislativa dos Açores manifestou hoje "profundo pesar" pelo falecimento do deputado do PSD Paulo Parece, tendo a agenda parlamentar prevista para os próximos dias sido cancelada.

“A Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores manifesta, de forma sentida, o seu profundo pesar pelo prematuro falecimento do deputado do Partido Social-Democrata, Paulo Henrique Parece Batista, que exerceu o seu mandato com elevação e dedicação à causa pública”, sublinha uma nota do gabinete da presidência enviada às redações.

Na nota, Ana Luís, em seu nome e em nome da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, “expressa as mais sinceras condolências e solidariedade" à família do deputado e ao Partido Social-Democrata "neste momento difícil".

O deputado social-democrata à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores Paulo Parece, eleito por Santa Maria, morreu aos 51 anos.

Militante do PSD/Açores, Paulo Parece era deputado na Assembleia Legislativa dos Açores desde 2014, eleito pela ilha de Santa Maria, e foi presidente da Assembleia Municipal de Vila do Porto entre 2009 e 2017.

Era ainda o presidente da Comissão Política de Ilha de Santa Maria do partido, segundo a nota do PSD.

O gabinete da presidência da Assembleia Legislativa da Região informou ainda, na nota, que "a agenda parlamentar prevista para os próximos dias foi cancelada".