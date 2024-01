De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, um homem de 20 anos foi detido a 3 de janeiro na freguesia de Marvila "por ser suspeito da prática do crime de agressões a Agente de Autoridade."

O episódio de agressão ocorreu na Linha Vermelha do Metro de Lisboa e envolveu uma agente da PSP que se deslocava para casa após terminar o seu turno. A agente em causa "presenciou uma desavença entre dois cidadãos", sendo que, "no intuito de cessar essa discussão aproximou-se de ambos, constatando que o suspeito estaria com os pés em cima do banco, impedindo que algum passageiro se sentasse naquele lugar, tendo já sido advertido, por diversas vezes, por um outro passageiro", refere a nota.

Perante esta situação, a agente "advertiu também o cidadão para que retirasse os pés do banco, tendo o mesmo retorquido, num tom agressivo, que não o iria fazer, desferindo-lhe entretanto pontapés nos membros inferiores." Tal reação levou a polícia fora de serviço a identificar-se como tal através da sua carteira profissional, o que levou o homem a tentar sair da carruagem na Estação de Chelas.

A agente impediu-o de sair, o que o motivou a agarrá-la pelo pescoço, "desferindo-lhe vários pontapés, empurrões, socos no peito, puxando inclusive a camisola que trajava".

"Face ao exposto, a Polícia foi entretanto auxiliada por um passageiro, tentando ambos cessar o comportamento agressivo do suspeito, mas sem sucesso, continuando o mesmo bastante exaltado, desferindo vários pontapés aos dois, tendo sido solicitado apoio", continua o comunicado.

A situação só foi resolvida "à chegada do comboio à Estação do Oriente", onde "já vários Polícias os aguardavam, tendo logo auxiliado na manietação do suspeito e sendo assim possível retirá-lo do comboio, a fim de ser transportado para as instalações policiais, onde lhe foi dada voz de detenção".

O agressor foi "notificado para comparecer no Tribunal Local de Pequena Criminalidade de Lisboa", termina a nota.