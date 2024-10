Segundo a CNN Portugal e a RTP, os dois agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) envolvidos na morte de Odair Moniz no bairro da Cova da Moura, na Amadora, reconheceram que não foram ameaçados pela vítima com uma arma branca em punho, contradizendo as informações iniciais da PSP.

FERNANDO VELUDO/LUSA