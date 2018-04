Nove barras estão hoje fechadas a toda a navegação por causa da agitação marítima, segundo a informação disponível no 'site' da Marinha.

De acordo com a Marinha, estão encerradas as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz e Lisboa.

A Marinha indica ainda que hoje há uma barra condicionada, a de S. Martinho do Porto, onde a navegação se deve fazer “com cautela”, praticando a barra apenas na preia-mar.

A agitação marítima colocou até às 12:00 hoje em aviso laranja, o segundo mais elevado, oito distritos, entre eles Porto, Viana do Castelo, Setúbal, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.

Estes avisos, a exceção de Braga, baixam de nível para amarelo a partir das 12:00, até às 21:00 de hoje, com a previsão de ondas de noroeste com 4 a 5 metros.