“A situação está a agravar-se e já ultrapassou todas a linhas vermelhas. O ano de 2019, até ao fim do terceiro trimestre, mostra que se trata do pior ano dos últimos dez anos sendo que ainda faltam os dados do quarto trimestre”, disse à Lusa o tenente-coronel António Mota da Associação dos Oficiais das Forças Armadas (AOFA).

De acordo com os mapas elaborados pela AOFA, compilando os números da Direção-Geral da Administração e Emprego Público relativos a 27 de setembro, havia 25.580 efetivos nas fileiras nesse mês, o número mais baixo registado desde 2011. A título de exemplo, em março último, registavam-se 25.846 efetivos e em dezembro de 2018, 26.800.

Segundo António Mota, as Forças Armadas têm um saldo líquido negativo de 1.220 homens e mulheres - até ao final do terceiro trimestre – acrescentando que a situação não se vai inverter porque, defendeu, as medidas que poderiam travar e reverter “a sangria” não estão a ser tomadas.

“O ano de 2020 vai ser um ano pior do que 2019. Há anos que andamos a tratar este assunto que é grave. O Ministério da Defesa já fez um estudo e sabe que o principal problema são os baixos rendimentos auferidos pelos militares. Há que atacar este problema de uma forma decisiva”, afirmou o dirigente da AOFA.