“Neste momento, depois de ter havido a cheia que houve [em finais de 2019], já não há água suficiente na barragem [da Aguieira] para assegurar o abastecimento aos três setores de atividade que recebem água durante o próximo verão. Se não vier mais chuva, a água que está nas barragens não é suficiente”, disse hoje aos jornalistas Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP.

“Não se percebe como é que foi possível, depois da barragem ter estado completamente cheia, ter inclusivamente descarregado, ter havido uma cheia como a que houve e agora, ao fim do mês, já não há água suficiente para assegurar as três atividades. Há aqui uma desarticulação que nos tempos que correm não é admissível”, observou o responsável da CAP.

Em declarações à margem de uma reunião, em Montemor-o-Velho, com agricultores da zona do Mondego, que, lembrou, foi “muito fustigada” pelas cheias de dezembro, Eduardo Oliveira e Sousa defendeu a necessidade de existir “articulação” entre as diversas entidades com responsabilidades na região – nomeadamente nos ministérios da Agricultura e do Ambiente – e a criação de “um verdadeiro grupo de trabalho que olhe para o projeto do Mondego para evitar que estas situações se repitam”.

“É inadmissível e incompreensível que um projeto que tem 30 anos em funcionamento tenha cerca de 40% de obra por fazer ou por acabar. Já há parte dos equipamentos a precisarem de ser reformulados ou adaptados às novas realidades e ainda não estão concluídas as obras anteriores”, frisou ainda o presidente da CAP.