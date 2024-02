“O posto fronteiriço de Slubice na autoestrada A2 (que liga Varsóvia a Berlim) será bloqueada entre as 13:00 de domingo (12:00 em Lisboa) às 13:00 de segunda-feira”, afirmou Dariusz Wrobel, um dos organizadores do protesto, em declarações à agência noticiosa francesa AFP.

“Protestamos contra o Pacto Verde europeu que é inaceitável na sua forma atual, e contra as importações de produtos agroalimentares que não estão em conformidade com as normas europeias, provenientes de países exteriores à União Europeia (UE)”, acrescentou, recusando referir-se designadamente à Ucrânia, o primeiro país visado pelos protestos.

Wrobel acrescentou tratar-se de um protesto de advertência.

“Vamos aguardar pelos resultados [do protesto] e estamos prontos a lançar um movimento a um nível muito mais elevado”, insistiu.

Os agricultores polacos tinham anunciado inicialmente um bloqueio de 25 dias, mas na sequência de conversações com a câmara municipal de Slubice e empresas locais, decidiram limitar a amplitude dos protestos.

As mobilizações de agricultores decorrem desde há várias semanas na Polónia através do bloqueio de estradas por todo o país e nos postos fronteiriços com a Ucrânia.

A Polónia inclui-se entre os maiores apoiantes da sua vizinha Ucrânia desde o início da invasão militar russa em fevereiro de 2022, mas as suas relações degradaram-se nos últimos meses devido a contenciosos comerciais, em particular pela abertura, por Bruxelas, das fronteiras europeias aos produtos agrícolas ucranianos que segundo os agricultores polacos não respeitam as normas da UE.