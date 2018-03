"É público que Portugal deseja que os caudais, particularmente no rio Tejo, que é onde isso é mais evidente, sejam caudais mais contínuos ao longo do ano e isso obriga a um novo olhar sobre a Convenção de Albufeira", disse João Matos Fernandes à agência Lusa.

"Aquilo que me parece é que o próximo ano é o ano certo para reabrirmos essa discussão", realçou o ministro acerca da possibilidade de alteração dos termos da Convenção de Albufeira.

João Matos Fernandes falava a propósito da sua participação no 8.º Fórum Mundial da Água, que começa na segunda-feira em Brasília e em que Portugal terá um pavilhão com várias iniciativas de cariz político, técnico e empresarial, com presença de governantes, deputados, autarcas, especialistas, cientistas e empresários.

Este ano hidrológico, desde o dia 01 de outubro, Espanha cumpriu sempre a Convenção de Albufeira, com a transferência de um mínimo de sete hectómetros cúbicos por semana para Portugal, insistiu.