A circulação na Autoestrada (A) 4, esteve cortada a partir das 16:15 na zona da Gandra, em Paredes, após ter sido detetada água com titânio no pavimento, revelaram à Lusa fontes dos Sapadores do Porto e da GNR.

O derrame ocorreu no sentido Porto/Amarante, acrescentou a fonte dos sapadores, informando que para o local deslocou-se uma equipa especialista em matérias perigosas daquele regimento. Pelas 20:00, segundo fonte da Guarda, a circulação já tinha sido retomada. Segundo a página da Proteção Civil, pelas 20:20 estavam no local 44 operacionais e 15 meios. A Lusa tentou obter informações da parte da Câmara de Paredes, mas até ao momento não foi possível.