São esperados aguaceiros fracos no Norte e Centro, mais frequentes no litoral, e uma pequena descida da temperatura mínima no continente, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para esta sexta-feira espera-se "céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente pouco nublado na região Sul até meio da manhã, e tornando-se gradualmente pouco nublado a partir do meio da tarde". A previsão aponta também para "aguaceiros, em geral fracos, nas regiões Norte e Centro até meio da tarde, mais frequentes no Minho e Douro Litoral". O dia começará com "neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais das regiões Norte e Centro, em especial do interior" e regista-se uma pequena descida da temperatura mínima. As temperaturas máximas vão estar entre os 15ºC (Guarda) e os 24ºC (Setúbal, Beja e Faro), enquanto as mínimas oscilam entre os 7ºC (Guarda) e os 15ºC (Lisboa e Faro). Quanto ao vento, este vai ser "em geral fraco de oes-noroeste, soprando moderado (20 a 30 km/h) durante a tarde, e por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas das regiões Centro e Sul, rodando para nor-noroeste a partir do meio da tarde". Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram