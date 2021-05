“A AHRESP defende que os trabalhadores do alojamento turístico e da restauração e similares devem ser prioritários na vacinação contra a doença da covid-19, à semelhança do que já foi decidido quanto aos trabalhadores de limpeza dos Serviços de Utilização Comum dos Hospitais”, diz a AHRESP no boletim hoje divulgado.

Segundo a associação, a vacinação justifica-se pelo risco das tarefas destes trabalhadores, afirmando que “os trabalhadores do setor da restauração também prestam serviços em hospitais, escolas, lares e outros e deverão por isso estar mais protegidos”.

Além disso, acrescenta, com o regresso do turismo internacional é importante que os trabalhadores do alojamento turístico e da restauração estejam vacinados, tal como está a acontecer na Região Autónoma da Madeira.