Diário de um pai em casa. Dia 33

Estamos no zoom. Vivemos no zoom. Respiramos o ar do zoom. Reunimos no zoom. Falamos no zoom. Aprendemos receitas no zoom. Bebemos no zoom. Os nossos filhos fazem ginástica no zoom. E, acima de tudo, têm aulas no zoom. Vejo o mundo através do zoom. O zoom é a nossa vida. A minha vida toda cabe num zoom. Quem diz zoom, diz outra plataforma. O teams é o alter-ego do zoom. E também vive connosco.

O dia começa ao lado do meu filho de 6 anos. Os outros três está cada qual para seu canto. Antes mesmo de me aproximar do zoom já vi mensagens no WhatsApp. A professora, de véspera, prepara o sumário das aulas. Informa sobre o planeamento. Descarrega vídeos explicativos.

Um ecrã de um computador, um tablet na mão, um link, uma ID, uma password e uma sala de aula aos quadrados. No zoom.

Algumas mães, sem pedirem licença, perguntam, no grupo de WhatsApp criado para a sala, pela senha de acesso ao zoom. Não sabem. Não conseguem entrar, escrevem. É a mesma do dia que antecede. Será a mesma até o administrador avisar que mudou. Cai uma, duas, três, quatro mensagens com a informação. Segue-se o diplomático “obrigado” a que se juntam alguns “até já”. Alguém entra atrasado e pergunta a senha. Está quatro mensagens atrás. Segue-se quatro novas mensagens.

De repente, caras de crianças, com e sem headphones, entram pela minha casa dentro. Uns na sala, outros nos quartos. As meias-caras e antebraços de pais e mães são convidados que também aparecerem. A espaços.