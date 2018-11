“Entre os adultos, apesar de um expressivo crescimento (20 pontos percentuais na década) da percentagem dos que têm, pelo menos, o ensino secundário completo, contam-se ainda cerca de 2,5 milhões de cidadãos, maiores de 15 anos, que têm no máximo o 1.º ciclo do ensino básico”, lê-se na introdução do relatório, assinada pela presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Maria Emília Brederode dos Santos.

Depois de um pico de inscritos nas diferentes modalidades de ensino secundário para adultos em 2008-2009, quando os valores se aproximavam dos 170 mil, assistiu-se a uma quebra continuada nos anos seguintes, marcados pela crise financeira e pela intervenção da ‘troika’, e uma recuperação a partir de 2015-2016.

Entre as mais baixas qualificações, e apesar de a taxa de analfabetismo se situar pouco acima dos 5%, o relatório do CNE destaca os 2,5 milhões de pessoas com mais de 15 anos que não concluíram mais do que o 1.º ciclo do ensino básico (4.º ano de escolaridade) e refere que em 2017 havia apenas 2.598 portugueses inscritos no programa de formação em competências básicas, que permite obter competências de leitura, escrita, cálculo e tecnologias de informação e comunicação necessárias para aceder a um curso de educação e formação de adultos (EFA) ou ser encaminhado para um processo de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) de nível básico.

O programa, que se dirige a adultos com idade igual ou superior a 18 anos que não tenham conhecimentos básicos nesses domínios independentemente de terem concluído ou frequentado o 1.º ciclo, foi criado em 2010, atingiu em 2012 o máximo de inscritos (11.118 adultos), fixando-se em 2017 nos 2.598 adultos.

Sobre a aprendizagem ao longo da vida o relatório destaca que a participação dos portugueses nesses processos é de 9,8%, melhor do que há dez anos, mas longe da meta europeia de 15% até 2020.

No capítulo da formação ao longo da vida, o CNE destaca ainda que a taxa de matriculados no ensino superior a tempo parcial em Portugal está muito abaixo das médias dos países da OCDE e da União Europeia a 22 (UE22).

Entre os portugueses com mais de 25 anos há 10,8% de inscritos no ensino superior, uma percentagem que sobe para 11,6% se considerados os que têm mais de 30 anos.

Em comparação, as taxas na OCDE são de 35,3% e 44%, respetivamente, e na UE22 de 34,6% e 44,5%, respetivamente.

Segundo o CNE, a situação portuguesa “poderá dever-se, quer à fraca mobilização da população adulta para melhorar os seus níveis de escolaridade, quer à escassez da oferta de cursos em regime pós-laboral, por parte das instituições de ensino superior”.

O relatório aponta ainda que em Portugal, contrariando a tendência da União Europeia, são os desempregados que mais procuram ofertas de aprendizagem ao longo da vida.

Em 10 anos aumentou também o número de adultos matriculados nas chamadas universidades seniores, com um aumento em cerca de nove vezes no número de inscritos, que em 2016-2017 era de 43.996.