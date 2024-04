Para além da contratação de novos colaboradores, a Airbus Atlantic implementou um programa para atrair e reter talentos que aposta na autonomia das equipas, na formação contínua e no ‘mentoring’, como refere em comunicado.

“Queremos tornar-nos a referência no setor aeroespacial nacional e reforçar a marca Airbus Atlantic em Portugal e sabemos que a retenção de talentos é crucial para atingir este objetivo. Desde que iniciámos a operação em Santo Tirso temos aumentado consistentemente o número de colaboradores, dando resposta aos grandes desafios colocados por uma indústria aeroespacial sustentável e de elevado desempenho”, afirma Pedro Estrela, Diretor dos Recursos Humanos da Airbus Atlantic Portugal, citado no comunicado.

A Airbus Atlantic Portugal produz atualmente uma vasta gama de subconjuntos para os diversos programas da Airbus, com enfoque para o programa A320.

A instalação em Portugal pretende desenvolver a competência no fabrico de aeroestruturas no norte do país, complementando a presença industrial global da marca que se encontra em três continentes e cinco países.

A construção da fábrica em Portugal começou em 2020 e a produção também arrancou nesse ano, a fábrica conta com 20.000 metros quadrados (m2) de área coberta implantada num terreno de 7,2 hectares.