“Em novembro deixámos de ter acesso, e comunicámos ao grupo de trabalho [de países com influência no conflito sírio e que se reúnem semanalmente em Genebra] que não podemos continuar assim”, lamentou o responsável pela missão da ONU, Jan Egeland, na 37.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos.

Jan Egeland disse ainda que o cessar-fogo de 30 dias aprovado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) durante o fim-de-semana não melhorou a situação em Ghouta oriental.

Egeland, chefe do grupo de trabalho humanitário da ONU para a Síria, elogiou as tréguas diárias de cinco horas propostas pela Rússia que considera “positivas”, mas insuficientes.

O mesmo responsável referiu que numa reunião do grupo de trabalho, na terça-feira, foi discutida a hipótese de um diálogo com Moscovo, de modo a conseguir que a iniciativa russa permita corresponder aos padrões de ajuda humanitária.

O apelo surge após violações da trégua, com o exército russo a acusar rebeldes sírios do uso de artilharia sobre um corredor humanitário criado pelas forças de Moscovo em conjunto com o governo Sírio.

A agência noticiosa síria SANA, relatou na quarta-feira que alguns dos projéteis caíram perto do corredor, mas que não houve registo de feridos.

Também o enviado especial da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, pediu a todos os que têm influência no conflito no país que intercedam de modo a evitar que Ghouta Oriental tenha um destino semelhante ao de Aleppo.