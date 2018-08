“Aqui na Europa, claramente, [o maior risco] é ainda o Estado Islâmico, que aproveita sempre algum tipo de oportunidade para fazer um ataque”, disse à Lusa o especialista em segurança e terrorismo e ex-presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), a propósito do 30.º aniversário da rede terrorista fundada por Usama bin Laden.

Enquanto o Estado Islâmico (EI) ganhava território, financiamento e militantes, a Al-Qaida era “criticada por todos” os extremistas, que a comparavam a “um grupo de velhos que já não tinha capacidade operacional” e que consideravam o Estado Islâmico “a verdadeira vanguarda do islamismo radical”.

Mas, depois das recentes perdas territoriais do EI no “califado” que proclamou em 2014 em partes da Síria e do Iraque, e a consequente perda de poder, a “Al-Qaida saiu mais ou menos incólume da situação e está aí”, explicou Anes, admitindo que a organização “não tem a capacidade operacional que o EI chegou a ter, mas está perfeitamente capaz de fazer atentados e de atuar, já com mais racionalidade”.

“A Al-Qaida está a renascer, não digo das cinzas, porque ela não foi destruída, mas está a renascer e a posicionar-se nas suas diversas áreas de intervenção”, prosseguiu o especialista, apontando como principais palcos da rede terrorista nos próximos anos o norte e centro de África, o Afeganistão e o Paquistão, onde o movimento Talibã do Paquistão (Tehrik-i-Taliban Pakistan), se mostra como “um braço da Al-Qaida muito forte e com muitos atentados no Paquistão e no Afeganistão”.

Além da Al-Qaida na Península Arábica (AQPA), que reivindicou o último atentado da Al-Qaida na Europa, o ataque à redação do jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, a 7 de janeiro de 2015.