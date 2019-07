A decisão da tripulação do Alan Kurdi pode gerar novos atritos entre a Itália e a Alemanha após o ocorrido com o See Watch 3 e a detenção da sua capitã, Carola Rackete, que já foi libertada.

O ministro do interior italiano, Matteo Salvini, tinha advertido que o Alan Kurdi não podia atracar nas costas italianas nem sequer no caso de que outros países se comprometessem a acolher os migrantes e pediu numa carta ao seu homólogo alemão, Horst Seehofer, que assumisse a responsabilidade do barco.

Os migrantes foram resgatados pelo Alan Kurdi em águas internacionais perto da costa líbia numa lancha com combustível, mas sem equipamentos de orientação.

O navio Alan Kurdi foi batizado pela Sea-Eye em homenagem ao menino sírio cujo corpo foi encontrado numa praia turca em 2015.

Itália mantém uma política “de portos fechados” às embarcações das ONG, acusando estas organizações, e os respetivos navios humanitários, de encorajar a imigração ilegal.

Na semana passada, a capitã do navio de uma outra ONG alemã, o Sea-Watch 3, atracou, sem autorização, na ilha italiana de Lampedusa para realizar o desembarque de 40 migrantes resgatados ao largo da Líbia que estavam há vários dias a bordo do navio humanitário.

A capitã Carola Rackete foi detida e libertada três dias depois.