“É um festival que pode ganhar o seu espaço no contexto da oferta regional e a estimativa” passa por ter “entre oito mil a dez mil pessoas” presentes, afirmou hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Alandroal, João Grilo.

A primeira edição do festival A Beer In The Sky (ABITS) Alandroal, que deveria ter decorrido em 2020, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19, vai realizar-se entre os dias 10 e 12 de junho deste ano, no castelo daquela vila alentejana.

Promovido pela Câmara de Alandroal, em conjunto com a empresa produtora de eventos OG&Associados, o evento vai contar com a participação de cerca de 40 cervejeiras que vão dar a provar mais de 200 estilos de cerveja.

Segundo os promotores, o programa do certame inclui concertos e animação de rua com bandas e artistas em fanfarra, coletivos de DJ internacionais e ‘performers’, assim como sessões de cozinha ao vivo com harmonizações.

O autarca disse esperar que o evento tenha “um impacto muito positivo” em Alandroal e também em “toda a região”, pois, o concelho “não tem restauração nem alojamentos que comportem” o número de visitantes esperado.

“Procura ser um festival virado para fora da região e também do país”, porque “o público alvo de um evento deste tipo abrange pessoas de todo o mundo e, sobretudo, de outros países da Europa”, sublinhou.

Além de cervejas artesanais, os visitantes vão ter a oportunidade de saborear “novas apostas” de bebidas, como destilados, sidras e ‘kombuchas’ (bebida produzida através da fermentação de chá açucarado) de produção portuguesa.

O presidente da Câmara de Alandroal assinalou que a produção de cerveja artesanal tem vindo “a ganhar expressão no país e também no Alentejo”, onde já existem “11 produtores” espalhados por toda a região.

À cerveja artesanal, o evento vai associar outro ‘ingrediente’, a observação do céu, já que o concelho de Alandroal integra a Reserva Dark Sky Alqueva, que “é uma das potencialidades turísticas mais diferenciadoras” da região, assinalou o autarca.

“Quisemos associar estes dois fatores, mas, por trás, estão também todas as outras dinâmicas da cultura local e não deixaremos de explorar os vinhos e os produtos regionais alentejanos”, acrescentou.

A Reserva Dark Sky Alqueva, destinada à observação astronómica noturna em vários concelhos do Alentejo e da Extremadura espanhola, foi criada em 2007 e, em 2011, foi a primeira do mundo certificada como Starlight Tourism Destination pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e pela Organização Mundial do Turismo.

Para o dia 09 de junho deste ano, antes do arranque do festival, na Praia das Azenhas Del Rei, no concelho de Alandroal, nas margens do Alqueva, está prevista uma festa de abertura, com atuações musicais, dança e outras atividades.