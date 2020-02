"Daqui para a frente a agenda tem de ser a nossa, e não a do Governo, nem a do Presidente da República", sublinhou.

Entre outras, defendeu que o PSD tem de "denunciar e de desmontar, quotidianamente todas as encenações de titulares de cargos de Estado que conduzam à continuidade situacionista do sistema político", exortando ainda o partido "a demonstrar as consequências de tudo o que sejam cumplicidades ou cedências quer dos comunistas do BCP e do Bloco de Esquerda, quer do capitalismo selvagem que pretende que tudo continue na mesma".

As eleições autárquicas do próximo ano devem ser, defendeu, uma "aposta forte do partido, "candidatando como prioridade absoluta, sobre quaisquer outras alternativas, os melhores e mais aceites cidadãos de cada localidade não se ficando apenas pelos filiados".

Outra das vertentes propostas por Jardim passa pela "denúncia" e "desmontagem" da "propaganda dos situacionistas do sistema político que mentirosa e dolosamente radicalizam, simplistamente o país, em direita e esquerda".

"Esta propaganda dos 'bonzes' da situação tem como objetivo encostar-nos à direita e abrir o centro político ao PS e ao António Costa", reforçou.

Já as "sete propostas concretas" para governar o país e fazê-lo "sair do débil crescimento europeu" passam, segundo o antigo líder do Governo Regional da Madeira pelo "aumento do investimento público e privado, pela reposição da eficiência nos deveres onde Estado falha, pela devolução de Portugal aos portugueses através da regionalização e pela reconstrução e reorganização do 'socialistamente' destruído setor da saúde".

"Reequacionar os termos da lei da greve, pôr fim à mediocridade, ao facilitismo e à fraude no setores da cultura e da educação e a reposição do respeito cívico democrático pelas forças armadas e forças de segurança e respetivos membros bem como pelos antigos combatentes", foram outras das medidas preconizadas por Alberto João Jardim.