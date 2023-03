“Acho que é muito bom nós termos esta série, termos alguns filmes e a ideia é, à semelhança do que acontece em Canárias, que a região seja também uma base apetecível para filmes internacionais”, afirmou Miguel Albuquerque.

O presidente do executivo madeirense, de coligação PSD/CDS-PP, falava aos jornalistas à margem da cerimónia de aniversário do Corpo de Polícia Florestal da Madeira, que decorreu no concelho da Calheta.

“Neste momento estamos recetivos a receber aqui essa parafernália de material, pessoas, técnicos e sermos também um ‘hub’ nessa área”, salientou Miguel Albuquerque.

O governante disse também que a criação da Associação de Filmes da Madeira, “que vai ter uma área na zona alta da Ponta Delgada”, vai ajudar na promoção da Madeira “com um destino propício e adequado a filmagens”.

Questionado sobre o investimento do executivo insular nesta produção, Albuquerque explicou que é sobretudo logístico, através do apoio com transportes, refeições e disponibilização de património.

“Não é propriamente uma promoção em termos financeiros”, acrescentou.

De acordo com um comunicado emitido pela Direção Regional de Estradas, um troço da estrada de acesso à Ponta de São Lourenço, na extremidade leste da Madeira, vai estar encerrado entre hoje e terça-feira para filmagens de uma série “com notoriedade internacional e com interesse estratégico para a região”.

Embora não especifique o título, a comunicação social regional avança estar relacionada com a famosa saga Star Wars – Guerra das Estrelas e aponta que as filmagens vão decorrer até ao final deste mês, na costa sul e na costa norte da ilha da Madeira.

Na Ponta de São Lourenço, área localizada no concelho de Machico, o troço da estrada regional entre a Quinta do Lorde e a rotunda da Baía d’Abra vai estar encerrado entre as 16:00 de hoje as 08:00 de terça-feira.

A Ponta de São Lourenço, caracterizada pela aridez e pela predominância de ventos, está classificada como “monumento natural” e integra a Rede de Monumentos Naturais da Região Autónoma da Madeira.

O uso do território, um dos mais visitados por turistas, é regulamentado por um Plano de Ordenamento e Gestão, que estabelece Áreas de Proteção Total (os Ilhéus do Desembarcadouro e do Farol), Áreas de Proteção Parcial (península da Ponta de São Lourenço) e Áreas de Proteção Complementar (as praias, miradouros e Capela da Nossa Senhora da Piedade).