O incidente ocorreu durante as gravações do filme, a 21 de outubro de 2021, e o tribunal entende agora haver fundamento para que alguém seja responsabilizado pela morte de Halyna Hutchins, que levou um tiro no peito enquanto ensaiava uma cena com Baldwin e o diretor do filme, Joel Souza, que também foi ferido.

Baldwin foi acusado de duas acusações de homicídio involuntário pelo seu suposto papel na morte de Hutchins.

"O ator e produtor Alec Baldwin e a armeira Hannah Gutierrez-Reed serão acusados, cada um, de duas acusações de homicídio involuntário. Depois de uma análise minuciosa das evidências, determinei que há evidências suficientes. Sob minha supervisão, ninguém está acima da lei e todos merecem justiça", disse a procuradora distrital de Santa Fé, Mary Carmack-Altwies.

Refira-se que Alec Baldwin chegou a afirmar que não tinha apertado o gatilho da arma, embora o FBI, após investigações, tenha contrariado a versão do ator.

Já no passado, concretamente um ano após o fatídico acidente, Alec Baldwin e a produtora do filme chegaram a um acordo para indemnizar a família de Halyna Hutchins.