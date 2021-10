"Não tenho permissão para fazer nenhum comentário porque é uma investigação em curso", disse Baldwin. "Não posso responder a nenhuma pergunta sobre a investigação. Não posso", acrescentou.

Contudo, fez um breve comentário sobre Halyna Hutchins. "Ela era minha amiga", afirmou. "No dia em que cheguei a Santa Fé para começar a filmar, levei-a para jantar com o diretor Joel", acrescentou, antes de a mulher o tentar interromper sem sucesso.

"Éramos uma equipa muito, muito coesa a filmar juntos — e então surgiu este acontecimento horrível", afirmou.

Baldwin disse ainda que se encontrou com o marido de Hutchins e o seu filho depois do incidente, mas frisou que "não sabe como categorizar" como foi esse momento. "Ele está dominado pela dor", confidenciou. "Acontecem acidentes em sets de filmagem de tempos a tempos, mas nada parecido com isto".

"Estamos a aguardar ansiosamente que o Departamento do Xerife nos diga o que a investigação revelou", garantiu.

De acordo com a CNN, esta foi a primeira vez que o ator falou em público sobre o dia em que disparou uma arma nas filmagens, atingindo fatalmente a diretora de fotografia. O vídeo em questão foi publicado no site TMZ, após Baldwin ter sido perseguido por paparazzi.

A vítima mortal foi identificada como Halyna Hutchins, de 42 anos, tendo os disparos de Alec Baldwin ferido também o diretor do filme, Joel Souza, de 48, que foi admitido na unidade de cuidados intensivos do centro médico Christus St. Vincent, nos arredores de Santa Fé, no estado do Novo México, sudoeste dos Estados Unidos.

As vítimas foram atingidas quando "Alec Baldwin disparou uma arma de fogo utilizada para as filmagens" de "Rust", tendo sido já iniciada uma investigação, de acordo com o gabinete do xerife de Santa Fé.

O acidente ocorreu durante a tarde de 22 de outubro, no rancho de Bonanza Creek, onde estavam a ser filmadas várias cenas do 'western' "Rust", do qual Baldwin era produtor e protagonista.

De acordo com os investigadores, que se deslocaram ao local, o incidente parece ter sido causado pela utilização, como adereço, de uma arma de fogo, disparada durante uma cena do filme.