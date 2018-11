Há um mês, a Alemanha tinha anunciado que não aprovaria novas exportações de armas para a Arábia Saudita, adiantando que seria feita uma reavaliação dos contratos já aprovados.

O porta-voz do Ministério da Economia, Philipp Jornitz, disse que "o Governo alemão está a trabalhar com as empresas que têm autorizações válidas para que não haja atualmente exportações [de armamento] da Alemanha para a Arábia saudita".

Acrescentou que foram usados "vários instrumentos" para bloquear as exportações, mas alegou motivos legais para não explicar em que consistiam.

O anúncio do Ministério da Economia surge pouco depois de o chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, ter dito em Bruxelas, que a Alemanha irá proibir a entrada no espaço Schengen a 18 sauditas suspeitos de envolvimento na morte do jornalista.