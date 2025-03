Uma mulher ficou gravemente ferida e tem a vida em risco, depois de ter sido aspergida com um liquido inflamável por um homem, num elétrico, que de seguida incendiou as suas roupas e fugiu do local, adiantou a polícia.

A mulher de 46 anos foi “aspergida com um liquido inflamável por um homem que pôs fogo” às suas roupas quando seguiam num elétrico em Gera, (Turíngia) uma cidade no leste da Alemanha, segundo a polícia local, que procura o agressor em fuga. Os outros passageiros acionaram o botão de emergência, tendo o autor da agressão aproveitado o momento de abertura de portas para se colocar em fuga, adiantou ainda a polícia. A mulher foi socorrida pelo motorista do elétrico que extinguiu as chamas com um extintor, tendo a vítima sido depois transportada ao hospital de helicóptero. “Várias patrulhas da polícia procuram ativamente o autor, ainda em fuga” e que “ainda não foi identificado”, detalhou a polícia. A polícia judiciária, encarregue do inquérito por tentativa de homicídio, deverá determinar se as duas pessoas se conheciam previamente.