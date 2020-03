As autoridades alemãs fecharam o comércio não essencial e proibiram reuniões com mais de duas pessoas em público no início da semana.

Escolas, bares, restaurantes e clubes também estão encerrados.

“Não falaremos sobre flexibilização antes de 20 de abril. Até então, todas as medidas permanecerão em vigor”, declarou o chefe de gabinete de Merkel, Helge Braun, ao jornal alemão Tagesspiegel.

Braun disse que “os idosos e as pessoas doentes terão de reduzir os seus contactos por um tempo significativamente maior”.

A Alemanha registou mais de 50.000 casos do novo coronavírus, segundo uma avaliação da Universidade John Hopkins, com 351 mortes – uma taxa de mortalidade menor do que em muitos outros países.