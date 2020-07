Neste sentido, Heiko Maas adiantou que a Alemanha sempre apoiou o Tribunal Penal Internacional para a antiga Jugoslávia (TPIJ) e manifestou a sua satisfação por continuar a trabalhar de maneira responsável com o Mecanismo Residual de Tribunais Penais Internacionais.

Porém, segundo o ministro, além dos mecanismos internacionais de justiça criminal, “os próprios países têm a responsabilidade de levar os criminosos à Justiça”.

“No dia de hoje, estamos com os nossos corações e a nossa memória com as vítimas do genocídio de Srebrenica e com as suas famílias. A memória deve servir como um impulso para, de maneira consequente, seguir o caminho da reconciliação e da revisão”, defendeu.

Após a conquista de Srebrenica em 11 de julho de 1995, mais de 8.000 bósnios muçulmanos foram assassinados, entre 12 e 22 de julho, por soldados do exército sérvio bósnio dirigidos pelo general Ratko Mladic, em Srebrenica e arredores, numa zona, na época, teoricamente protegida pelos capacetes azuis das Nações Unidas (ONU).