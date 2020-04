A Alemanha reduziu na sexta-feira, pela primeira vez, a taxa de contágio abaixo do 1, isto é, de acordo com as estatísticas cada paciente infetado contagia 0.7 pessoas, informou o RKI. Spahn frisou que a pandemia está “sob controlo” no país.

O governo de Berlim estendeu as principais medidas de contenção até, pelo menos, 3 de maio. Lojas até 800 m2 podem abrir já a partir da próxima segunda-feira.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 150 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 483 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 657 pessoas das 19.022 registadas como infetadas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa quatro mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria ou Espanha, a aliviar algumas das medidas.