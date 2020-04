A Alemanha já recebeu mais de 200 doentes críticos de outros países da União Europeia (UE), transferidos nomeadamente de regiões de França (130), Itália (44) e Holanda (55) onde os hospitais atingiram a capacidade máxima.

O país “tem disponibilidade e capacidade para, se for necessário, acolher mais”, disse Jens Spahn ao anunciar hoje oficialmente a decisão.

A medida, com um custo estimado, até agora, de 20 milhões de euros, foi decidida no domingo na reunião do gabinete de crise do Governo alemão.

Segundo uma nota oficial, o Governo alemão prevê financiar estes tratamentos até ao final de setembro.