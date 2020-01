“A ameaça de ‘tsunami’ ligada a este terramoto passou e já não há riscos”, afirmou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, citado pela agência France-Presse.

Um sismo de 7,7 de magnitude na escala de Richter foi hoje sentido entre o sul de Cuba e o noroeste da Jamaica. As autoridades tinham alertado para a possibilidade de ocorrer ‘tsunami’ em algumas áreas, informou o Serviço Geológico dos EUA.

De acordo com o Serviço Geológico norte-americano, citado pela Associated Press, o epicentro do sismo foi registado a 139 quilómetros a noroeste de Montego Bay, na Jamaica, e a 140 quilómetros a sudoeste de Niquero, em Cuba.

O epicentro foi a uma profundidade de 10 quilómetros.

Ainda não há informação de registo de vítimas ou danos materiais.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos tinha registado inicialmente uma magnitude de 7,3.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

