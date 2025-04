O abalo, cujo epicentro se localizou-se próximo de Évora, foi sentido com uma intensidade máxima de IV, na escala de Mercalli e registado nas estações da Rede Sísmica de Portugal continental.

O IPMA indica que o sismo não causou danos pessoais ou materiais até à hora da emissão do seu comunicado, 04:40.

Um abalo de 3,1 na escala de Richter é considerado como tendo uma magnitude pequena.

Quanto à intensidade, o nível IV é tido como moderado. "Os objetos suspensos baloiçam. A vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada duma bola pesada nas paredes. Carros estacionados balançam. Janelas, portas e loiças tremem. Os vidros e loiças chocam ou tilintam. Na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem" descreve o IPMA no seu 'site'.