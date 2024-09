Face a essas previsões, de tempo quente, “foi decidido aumentar o estado de alerta especial para o dispositivo de combate a incêndios rurais. No período de segunda e terça-feira as regiões a norte do Tejo e o Alto Alentejo vão passar a ter o estado de alerta especial vermelho, sendo que todas as outras mantêm o estado de alerta especial laranja”, disse André Fernandes, comandante da Proteção Civil.

O comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) falava na sede da instituição, em Carnaxide, para dar conta da evolução dos incêndios no país, havendo 13 incêndios em curso às 19:00, cinco deles mais significativos, mas nenhum a preocupar especialmente.

O estado de alerta vermelho pressupõe o reforço de operacionais no terreno, com pré-posicionamento de meios dos bombeiros em locais estratégicos, bem como pré-posicionamento de meios da força especial de Proteção Civil, da unidade especial de emergência da GNR e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

De acordo com André Fernandes, ao longo do dia de hoje registaram-se 96 ocorrências, havendo ao final da tarde cinco mais significativas, nas regiões de Marco de Canavezes, Fafe, Braga, Oliveira de Azeméis e Leiria.

“De salientar que nenhuma das ocorrências significativas ativas para já apresenta preocupação extrema, todos os incêndios têm o combate a evoluir favoravelmente”, salientou André Fernandes.

Às 19:00 estavam em resolução 28 incêndios, que mobilizavam ainda 1.515 operacionais, 471 meios terrestres e 10 meios aéreos.

André Fernandes disse ainda que não há a registar vítimas de incêndios além de três bombeiros, feridos sem gravidade, no incêndio do Fundão, que foi dado como dominado às 17:23 de hoje.

O responsável renovou o apelo para “tolerância zero” ao uso de fogo.