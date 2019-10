Dirigente socialista, 46 anos de idade, Alexandra Leitão foi no XXI Governo Constitucional secretária de Estado da Educação e nas últimas eleições legislativas foi cabeça de lista do PS pelo círculo de Santarém.

Na orgânica do anterior Governo, a pasta da Administração Pública estava na esfera do Ministério das Finanças, enquanto que a Modernização do Estado estava na Presidência do Conselho de Ministros.

Alexandra Leitão, licenciada, mestre e doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, lidera um dos novos ministérios que integram o futuro executivo de António Costa.

Depois de ter participado ativamente nas negociações do descongelamento das carreiras, Alexandra Leitão irá agora enfrentar as reivindicações dos sindicatos da administração pública, nomeadamente aumentos salariais para o próximo ano e as negociações sobre as carreiras.

Professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foi entre 2009 e 2011 diretora-adjunta do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros, onde antes desempenhou funções de consultora.

A nova ministra foi também vogal do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República entre 2011 e 2015 e adjunta de gabinete do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros do XIII Governo Constitucional entre 1997 e 1999.