O empresário, filho do fundador da empresa de telecomunicações Vimpelcom, Dmitri Zimin, confirmou que pagou o transporte de Navalny para Berlim numa mensagem publicada na rede social Facebook.

Ao mesmo tempo, o milionário surpreendeu-se com a agitação causada nas redes sociais com esta notícia.

Segundo Zimin, “é muito triste” que a prestação de uma ajuda de primeira necessidade promova tantos “tapinhas nas costas”.

O empresário acrescentou que aprecia os sinais de agradecimento, mas pediu a todos os seus seguidores que relembrem os casos de ativistas russos condenados injustamente ou torturados “até a morte”.

“Convido-o a prestar atenção e apertar a mão aqueles em nosso redor que lutam por alguma causa, por princípios e consciência, arriscando as suas vidas e bem-estar”, escreveu Zimin.

Numa entrevista em 2018, Zimin revelou que apoia o Fundo Anticorrupção de Navalny desde a sua fundação em 2012.

O opositor russo é um dos mais proeminentes críticos do Presidente Putin e foi detido várias vezes.

Alexei Navalny chegou no sábado ao aeroporto Tegel, em Berlim, vindo de Omsk (Sibéria), a bordo de um avião com pessoal médico para ser tratado no hospital universitário La Charité.

Navalny está em coma, possivelmente devido a envenenamento, embora os médicos russos que o trataram primeiro tenham falado em problemas de metabolismo.