É um edifício comum numa área industrial entre Kyoto e Osaka, no oeste do Japão. Nada, externamente, sugere que nas instalações da empresa Spread cresçam cerca de 11 milhões de alfaces por ano — 30.000 por dia — com atuação de apenas 25 funcionários.

Tudo acontece numa sala asséptica, cheia de prateleiras enormes e longas. Autómatos movem as alfaces de um lugar para outro ao longo do dia.

À medida que crescem, são mudadas para lugares com as condições de luminosidade, temperatura e hidrometria adaptadas a esse estado de crescimento. Tudo sem pesticidas ou solo, simplesmente com água enriquecida com nutrientes. É a agricultura hidropónica.

Como a Dinamarca, o Japão é pioneiro no desenvolvimento de "fábricas de vegetais com luz artificial" há décadas.

Gigantes como Panasonic, Toshiba, TDK ou Fujitsu aventuraram-se neste campo, com mais ou menos sucesso, transformando linhas de produção de semicondutores em "campos verticais" para os quais criaram luz, sensores e outras tecnologias adaptadas.

Alfaces "sem perdas"

Spread, cuja casa-matriz era inicialmente uma empresa de logística de produtos frescos, é uma das poucas que conseguiram tornar o negócio lucrativo.

"No início, tivemos dificuldades em vender as alfaces, mas foi relativamente fácil criar uma imagem da marca para atrair clientes, pois podemos produzir qualidade pelo mesmo preço durante todo o ano", explica Shinji Inada, chefe da empresa.