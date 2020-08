Escreve o Jornal de Notícias que as reservas de viagens de britânicos para Portugal aumentaram 723% desde que o Reino Unido levantou a obrigatoriedade de quarentena, o que levou a que as reservas de alojamentos locais e hotelaria subissem para até 47% nos meses de setembro e outubro.

Elidérico Viegas, da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, em declarações ao jornal, refere que há mais procura na hotelaria, mas "é preciso mais tempo para contabilizar o impacto nas reservas". Com a pandemia, é preciso fazer contas: "perderam-se quatro meses de verão e, mesmo com reservas para setembro e outubro, já não vai ser possível recuperar" o ano turístico, garante.

À agência Lusa, João Soares, dirigente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), tinha já referido esta semana que o aumento das reservas "não é um aumento que resolva os problemas da região, como é óbvio, porque a maioria da hotelaria está entre os 50% e os 70% abaixo do ano passado, mas vai ajudar, certamente, a mitigar, pelo menos, o fecho dos hotéis já em setembro prolongando essa decisão para outubro ou novembro".

Segundo João Soares, os preços este ano no Algarve "estão e vão continuar abaixo dos valores praticados em anos anteriores, devido à ocupação baixa", mantendo-se as tarifas que estavam em vigor à data da decisão do Reino Unido de isentar de quarentena os viajantes com origem em Portugal.