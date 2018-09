Desde o assassinato do pai em 2002, Piccinini, de 52 anos, decidiu que a sua segurança dependeria de si mesmo e passou a defender a liberalização do uso de armas de fogo, uma das bandeiras do candidato de extrema direita Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 7 de outubro, no Brasil.

No clube de tiro localizado em Niterói, município da região metropolitana do Rio, respira-se o cheiro da pólvora e o ar da camaradagem.

"Este é um ambiente familiar", afirma Piccinini, sócio da "única empresa de turismo no Brasil que promove excursões para quem deseja ter o primeiro contacto com uma arma de fogo".

Com a segurança pública como uma das maiores preocupações dos brasileiros, o debate sobre a liberalização do uso de armas tomou um rumo inesperado na quinta-feira, quando o ex-capitão do Exército que lidera as sondagens para as eleições de 7 de outubro foi esfaqueado num comício em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Seria "irónico, se não fosse trágico", aponta Rildo Anjos, militar de reserva de 52 anos que trabalha como instrutor de tiro há quase três décadas.

"Um candidato pró-armas sofrendo violência por lâmina de faca de cozinha só corrobora o facto de que quem pratica violência é o próprio homem, e não" a arma, afirmou, citado pela agência France-Presse.